Политолог: Создание прибалтийской системы ПВО «обелит» американское оружие

Советник президента Литвы по вопросам обороны Витаутас Жукас заявил о необходимости создания единой региональной системы противовоздушной обороны. Он считает, что объединить свои силы необходимо Литве, Латвии, Эстонии и Польше. При этом, в эфире одного из литовских телеканалов советник президента пояснил, что распределить оборонные задачи странам поможет НАТО.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН

«Все это происходит на фоне событий в Саудовской Аравии, где американские системы безопасности оказались неэффективными. США сейчас очень нужно провести акцию, которая бы "обелила" американское оружие, а именно средства ПВО. И вот такой "акцией обеления" может стать обращение микроскопической страны, с точки зрения влияния на мировую политику, к "большому соседу" Польше с предложением о том, что нужно создать некую общую систему и, конечно, закупив при этом американские комплексы вооружения. Этот вопрос не появился бы, если бы СМИ ни раздули скандал в связи с тем, что Саудовская Аравия потратила колоссальные суммы на защиту своих нефтяных объектов, а в результате суперсистемы не сработали. Поэтому все те заявления, что летят от прибалтийских стран сегодня - это попытки выслужиться перед "большим братом" США», - сказал американист.