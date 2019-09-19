Политолог: Создание прибалтийской системы ПВО «обелит» американское оружие
Профессор Академии военных наук, американист в эфире НСН рассказал о влиянии Польши в «малой Европе».
Советник президента Литвы по вопросам обороны Витаутас Жукас заявил о необходимости создания единой региональной системы противовоздушной обороны. Он считает, что объединить свои силы необходимо Литве, Латвии, Эстонии и Польше. При этом, в эфире одного из литовских телеканалов советник президента пояснил, что распределить оборонные задачи странам поможет НАТО.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН
«Все это происходит на фоне событий в Саудовской Аравии, где американские системы безопасности оказались неэффективными. США сейчас очень нужно провести акцию, которая бы "обелила" американское оружие, а именно средства ПВО. И вот такой "акцией обеления" может стать обращение микроскопической страны, с точки зрения влияния на мировую политику, к "большому соседу" Польше с предложением о том, что нужно создать некую общую систему и, конечно, закупив при этом американские комплексы вооружения. Этот вопрос не появился бы, если бы СМИ ни раздули скандал в связи с тем, что Саудовская Аравия потратила колоссальные суммы на защиту своих нефтяных объектов, а в результате суперсистемы не сработали. Поэтому все те заявления, что летят от прибалтийских стран сегодня - это попытки выслужиться перед "большим братом" США», - сказал американист.
Объясняя, почему собеседник назвал Польшу «большим соседом», Сергей Судаков рассказал о разделении Европы на три части.
«Вся Европа разделилась на "большую", "малую" и, условно, "южную" Европы. Лидером "малой Европы", то, что мы называем прибалтийскими странами, шаг за шагом становится Польша. Но не за счет локомотива экономики, как это делает Германия, а за счет системных трат на совершенствование систем безопасности. Например, не так давно Польша подписала новый контракт на покупку истребителей F-35 в количестве более 32 штук, также она не однократно заявляла о желании скорейшего появления "Форта Трамп" с тем, что Польша сама будет оплачивать все дальнейшее его снабжение. Именно поэтому Литва и выступила с подобным предложением», - заключил профессор Академии военных наук.
Отметим, что все четыре страны — Литва, Латвия, Эстония и Польша — являются членами Североатлантического альянса.
Ранее НСН сообщала о заявлении главы Министерства обороны России Сергея Шойгу по принятию мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении страны. Среди факторов, заставляющих внимательнее отнестись к данному направлению, Шойгу назвал размещение американской системы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также активизацию и углубление военного сотрудничества североатлантического альянса со скандинавскими странами.
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