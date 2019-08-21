Шойгу озвучил ответные меры на угрозы с западного направления
Министерство обороны России примет необходимые мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС. Он, в частности, акцентировал внимание на усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
Среди других факторов, заставляющих внимательнее отнестись к данному направлению, Шойгу назвал размещение американской системы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также активизацию и углубление военного сотрудничества североатлантического альянса со скандинавскими странами.
Министр сообщил, что в Западном военном округе до конца года намечено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, передают «Известия».
В подразделения округа за тот же период поступит около полутора тысяч единиц новой и модернизированной техники. Кроме того, войска будут по-прежнему комплектоваться военнослужащими по контракту.
Кроме того, как отмечает РИА ФАН, глава Минобороны представил сегодня нового члена коллегии, им стал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, который ранее руководил Ингушетией. Шойгу вручил ему штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство органами военного управления.
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