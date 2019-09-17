Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой

Минобороны России сообщило о плановом полете двух стратегических бомбардировщиов Ту-160 над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

По данным ведомства, полет длился около семи часов. Отмечается, что в ходе полета российские самолеты на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран, в частности, Бельгии, Дании и Польши, Финляндии и Швеции.

Отмечается, что самолеты уже вернулись в аэродром базирования.



