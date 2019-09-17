Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
17 сентября21:31
Минобороны России сообщило о плановом полете двух стратегических бомбардировщиов Ту-160 над Балтийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.
По данным ведомства, полет длился около семи часов. Отмечается, что в ходе полета российские самолеты на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран, в частности, Бельгии, Дании и Польши, Финляндии и Швеции.
Отмечается, что самолеты уже вернулись в аэродром базирования.
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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:Ту-160Минобороны Рф
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