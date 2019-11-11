Политолог: Снять Фургала сейчас - политическая ошибка
Директор Института региональных проблем рассказал НСН о возможных кадровых изменениях после подведения итогов выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов.
Кремль назвал лидеров среди губернаторов по выполнению ключевых показателей эффективности (KPI) глав российских субъектов. KPI для внутриполитического блока ввели в феврале, оценивается, в частности, уровень доверия населения президенту и главам регионов, а также итоги выборов. В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чеченская республика, Брянская и Липецкая области, сообщает РБК. В аутсайдерах — Хабаровский край и Архангельская область, которые возглавляют соответственно Сергей Фургал и Игорь Орлов. Хабаровский край оказался на последнем, 85 месте.
Перечень регионов-лидеров директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН нашел достаточно очевидным. За исключением Крыма.
«Что для меня удивительно, над чем бы я подумал, – это Аксенов. Ситуация в Крыму психологически сложная. Степень эффективности его действий оценивается по-разному даже среди сторонников. А вот по поводу Чечни все понятно. Уж эффективным управленцем Кадыров является. Восточным, кавказским, но эффективным. У него свой стиль и, наверное, удивил бы где-нибудь в Белгороде, но он работает. Что касается Брянской и Липецкой областей – это западная часть страны, стабильные регионы, где можно развивать экономику достаточно просто, не спеша, не стараясь себя обогнать. Причем не на пустом месте. Не подвиг совершать, как Аксенову, которому достался большой регион, ресурс в виде отдыхающих и больше ничего. Крым был в развалинах. В Липецке и Брянске нужен спокойный человек, который всего добьется, там такие люди есть, они и дают результат. Главный вопрос – не что ты можешь, а что ты конкретно сделал», – отметил Журавлев.
Между тем, действия Хабаровского губернатора региональный аналитик назвал не профессиональными, однако посчитал, что ему нужно дать время показать свою эффективность.
«Логика Фургала проста: надо сконцентрировать всю власть в своих руках и тогда будет хорошо. Но когда благодаря победе на региональных парламентских выборах он сконцентрировал полномочия в своих руках, все остальные активные игроки обиделись, и теперь он героически их сбивает в комплот против себя своими действиями. Он своим монополизмом, не очень высоким профессионализмом сам создает себе врагов и делает это очень успешно. Я уже не говорю о его умении выстраивать отношения с федеральными властями. Но снимать с должности Фургала сразу – не выгодно. Его никакими собаками от губернаторского кресла не отобъешь, он же снова выиграет выборы просто на протестном электорате. Ему надо дать возможность показать свою эффективность, и он уже начал ее показывать. Иначе вы выиграете административно, но политически проиграете», – считает Журавлев.
По мнению директора Института региональных проблем, ряд губернаторов могут ожидать отставки.
«Приводит ли KPI к смене поколений? Да, но не быстро. По Иркутской области я бы принял какие-то кадровые решения. По Архангельской – надо смотреть, думаю, что это будет сделано. Еврейская автономная область для меня terra ignota, я вообще не понимаю, как они там живут», – отметил собеседник НСН.
В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли, в частности, Ингушетия, Курганская и Курская области. В число аутсайдеров по этому показателю попали Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — на последнем, 85-м месте.
Ранее политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев рассказал НСН, что Сергей Фургал превратил Хабаровский край в Украину.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- FT: Санкции США и ЕС сказываются на освоении нефти и газа в России
- Жертвами теракта в Сирии стали семь человек
- В МИД прокомментировали информацию о причастности РФ к гибели главы «Белых касок»
- СПбГУ уволит преподавателя, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза
- Взрыв раздался на пивзаводе «Балтика» в Петербурге. Видео