Политолог: Снять Фургала сейчас - политическая ошибка

Между тем, действия Хабаровского губернатора региональный аналитик назвал не профессиональными, однако посчитал, что ему нужно дать время показать свою эффективность.

«Логика Фургала проста: надо сконцентрировать всю власть в своих руках и тогда будет хорошо. Но когда благодаря победе на региональных парламентских выборах он сконцентрировал полномочия в своих руках, все остальные активные игроки обиделись, и теперь он героически их сбивает в комплот против себя своими действиями. Он своим монополизмом, не очень высоким профессионализмом сам создает себе врагов и делает это очень успешно. Я уже не говорю о его умении выстраивать отношения с федеральными властями. Но снимать с должности Фургала сразу – не выгодно. Его никакими собаками от губернаторского кресла не отобъешь, он же снова выиграет выборы просто на протестном электорате. Ему надо дать возможность показать свою эффективность, и он уже начал ее показывать. Иначе вы выиграете административно, но политически проиграете», – считает Журавлев.

По мнению директора Института региональных проблем, ряд губернаторов могут ожидать отставки.

«Приводит ли KPI к смене поколений? Да, но не быстро. По Иркутской области я бы принял какие-то кадровые решения. По Архангельской – надо смотреть, думаю, что это будет сделано. Еврейская автономная область для меня terra ignota, я вообще не понимаю, как они там живут», – отметил собеседник НСН.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли, в частности, Ингушетия, Курганская и Курская области. В число аутсайдеров по этому показателю попали Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — на последнем, 85-м месте.



Ранее политолог, экс-советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев рассказал НСН, что Сергей Фургал превратил Хабаровский край в Украину.

