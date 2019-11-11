Политолог: Безбашенный Фургал превратил Хабаровский край в Украину

В Хабаровском крае самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для федеральной власти краевых выборов. При этом рейтинг губернатора Сергея Фургала довольно высок.

«Сейчас никто головы не рубит, пока просто сообщили результаты, указав, какие показатели нужно исправлять. Если окажется, что ситуация не меняется, тогда уже будут приниматься кадровые решения. Игнорировать эти цифры нельзя, иначе его сразу же отправляют в отставку либо он пишет прошение сам. И не думаю, что тот же Фургал будет игнорировать, хотя судя по его последним поступкам, он безбашенный человек, потому что его путь ведет только в тюрьму. Хабаровский край – это наша внутренняя Украина. Там у власти находится полукриминальный олигарх, талантливый популист, который выворачивается из любой ситуации», - считает Олег Матвейчев.

При этом на замечание, что Фургала избрал народ и заставить его уйти в отставку может только недовольство жителей региона, Олег Матвейчев отметил, что у Кремля есть законные методы, чтобы избавиться от неэффективного и явно оппозиционного кандидата.

«Убрать можно легко, для этого есть Конституция, а что до населения, то оно в свое время и Гитлера выбирало. Если вскроются факты, которые заставят отправить Фургала в отставку в связи с утратой доверия, президент сделает это не моргнув глазом. Население в этом смысле никакая не последняя инстанция. Люди были запутаны, дезориентированы и страдают по собственной глупости», - добавил политолог.

Уточним, социологи изучили несколько показателей для каждой области, края или республики. Среди них — отношение жителей к внешней политике главы государства, миграционному и экономическому курсу правительства, мнение о «Единой России», оценка социального уровня жизни граждан.