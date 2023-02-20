«Китай не слушали»: В Германии рассказали, как прошла Мюнхенская конференция

Ранее в Мюнхене завершилась 59-я ежегодная конференция по безопасности. Лейтмотивом всех выступлений стали призывы и обещания новой военной помощи Украине. Рар заявил, что на Мюнхенской конференции даже не обсуждалось дипломатическое решение конфликта России и Украины.

«В ходе Мюнхенской конференции никто не поднял вопрос решения военного кризиса дипломатическим путем. Россию не пригласили на конференцию, равно как не было представителей Ирана, Индии и ряда других стран. Позицию Китая тоже никто особо не слушал. Ключевая роль была отведена лидерам США, Франции, ФРГ, Великобритании — словом, всем тем, кто говорил, что Запад сильный, правильный и хороший, а весь остальной мир плохой», — отметил политолог.



По мнению собеседника НСН, Запад не готов к открытой конфронтации с Россией, однако наращиванием помощи Украине косвенно объявил ей войну.

«Запад четко определился, сказав, что Россия должна проиграть, а Украина — выиграть. Он будет все делать для этого. Фактически это косвенное объявление войны России, не открытое, поскольку никто не хочет атомной войны, ни одна страна не будет рисковать своими людьми на Украине — ни Дания, ни Эстония, ни Финляндия, ни Молдавия, хотя все они выступали с резкими высказываниями в адрес России. Из Зеленского делают какого-то полубога, гаранта безопасности западных светских и религиозных ценностей. Запад продемонстрировал свою сплоченность в противостоянии с Россией, но как он будет действовать на практике, я не знаю. Скорее эта конференция носила декларативный характер», — сказал Рар.



Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции призвал Китай не поставлять оружие России. Об этом сообщило агентство НСН.

