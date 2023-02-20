«Китай не слушали»: В Германии рассказали, как прошла Мюнхенская конференция
Дипломатический путь решения конфликта России и Украины на Мюнхенской конференции никто даже не рассматривал, сказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Никто из участников Мюнхенской конференции не предложил решить российско-украинский конфликт дипломатическим путем, при этом без внимания осталась позиция Китая. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Ранее в Мюнхене завершилась 59-я ежегодная конференция по безопасности. Лейтмотивом всех выступлений стали призывы и обещания новой военной помощи Украине. Рар заявил, что на Мюнхенской конференции даже не обсуждалось дипломатическое решение конфликта России и Украины.
«В ходе Мюнхенской конференции никто не поднял вопрос решения военного кризиса дипломатическим путем. Россию не пригласили на конференцию, равно как не было представителей Ирана, Индии и ряда других стран. Позицию Китая тоже никто особо не слушал. Ключевая роль была отведена лидерам США, Франции, ФРГ, Великобритании — словом, всем тем, кто говорил, что Запад сильный, правильный и хороший, а весь остальной мир плохой», — отметил политолог.
По мнению собеседника НСН, Запад не готов к открытой конфронтации с Россией, однако наращиванием помощи Украине косвенно объявил ей войну.
«Запад четко определился, сказав, что Россия должна проиграть, а Украина — выиграть. Он будет все делать для этого. Фактически это косвенное объявление войны России, не открытое, поскольку никто не хочет атомной войны, ни одна страна не будет рисковать своими людьми на Украине — ни Дания, ни Эстония, ни Финляндия, ни Молдавия, хотя все они выступали с резкими высказываниями в адрес России. Из Зеленского делают какого-то полубога, гаранта безопасности западных светских и религиозных ценностей. Запад продемонстрировал свою сплоченность в противостоянии с Россией, но как он будет действовать на практике, я не знаю. Скорее эта конференция носила декларативный характер», — сказал Рар.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе Мюнхенской конференции призвал Китай не поставлять оружие России. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В Конгрессе сообщили, что Зеленский призывает военных США к мировой войне
- В Сочи из-за ливней поднялся уровень рек
- РСТ: Более 90% россиян на 23 февраля будут отдыхать на родине
- Гросу заявил, что Молдавия может начать переговоры о членстве в ЕС в конце года
- СМИ: Костомаров находится в стабильном состоянии после проблем с сосудами мозга
- Продюсеру «Мумий Тролль» неизвестно об отмене концертов группы
- EUobserver: ЕС намерен включить в чёрный список Москалькову
- СМИ: На Западе почти никто не верит в возможность Украины вернуть Крым
- Пригожин призвал не принуждать молодых артистов петь патриотические песни
- В ДНР выплатили пенсий на сумму более 10 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru