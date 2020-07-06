Мухин: Эксперимент по онлайн-голосованию можно считать успешным
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Онлайн-голосование будут использовать на выборах в Госдуму в 2021 году
ЦИК попросит расширить нормативную базу для онлайн-голосования. Тем временем, такую форму голосования собрались использовать на выборах в Госдуму в 2021 году.
Алексей Мухин: «Надо сказать, что Элла Памфилова действительно беспокоилась по поводу того, как все пройдет, и насколько будет дефектной данная форма голосования. И, судя по всему, эксперимент можно назвать удачным и успешным. И теперь ЦИК будет лоббировать за то, чтобы онлайн-голосование было в ряду приоритетных. Есть правда один подводный камень. Дело в том, что онлайн-голосование может быть растянуто во времени, а это сделает работу региональных избирательных комиссий очень напряженной», – прокомментировал Алексей Мухин в интервью НСН.
В ЕСПЧ направлена жалоба из-за системы распознавания лиц на митингах
В Европейский суд по правам человека направлена жалоба на московскую массовую систему распознавания лиц во время митингов. Как говорится в иске, применение такой системы нарушает права граждан на уважение частной жизни и на свободу собраний.
Алексей Мухин: «Здесь можно выявить и подчеркнуть красной чертой личный, шкурный интерес участников массовых беспорядков. Дело в том, что эта система не позволяет им вести себя вызывающе по отношению к правоохранительным органам. И, безусловно, будучи использованная в суде система добавляет сроки тем, кто решает игнорировать правовую основу поведения на улице при проведении массовых мероприятий», – объяснил он слушателям НСН.
Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг
Водительские права вместо паспорта россияне смогут использовать для получения банковских услуг. Речь идет о покупке и продаже валюты, или о переводе средств без открытия счёта.
Алексей Мухин: «Такая мера действительно может стать предметов либерализации отношений между банками и населением. Признание водительского удостоверения в качестве ID, то есть карточки, с помощью которой можно индицировать личность, это большой шаг в сторону быстрого потребления», – сказал он в беседе с НСН.
В Китае зафиксирована бубонная чума
В Китае зафиксирована бубонная чума. Впервые заболевание было обнаружено на территории Монголии.
Алексей Мухин: «Сейчас Китай, к сожалению, является поставщиком плохих новостей. То у них начинается вторая волна, которая на самом деле является проявлением очаговости коронавируса, который в дальнейшем будет действовать именно таким способом, а теперь вот бубонная чума», – отметил в эфире НСН Алексей Мухин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Приговор по делу Серебренникова обжалован. Но не им самим
- Против активиста Петра Верзилова завели уголовное дело из-за канадского паспорта
- Рынок от России уплывает: Эксперт о новом ракетном двигателе США
- Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» умерла после 11 лет в больнице
- Путин признал: Ясности с открытием границ для россиян нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru