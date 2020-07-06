Мухин: Эксперимент по онлайн-голосованию можно считать успешным

Алексей Мухин: «Надо сказать, что Элла Памфилова действительно беспокоилась по поводу того, как все пройдет, и насколько будет дефектной данная форма голосования. И, судя по всему, эксперимент можно назвать удачным и успешным. И теперь ЦИК будет лоббировать за то, чтобы онлайн-голосование было в ряду приоритетных. Есть правда один подводный камень. Дело в том, что онлайн-голосование может быть растянуто во времени, а это сделает работу региональных избирательных комиссий очень напряженной», – прокомментировал Алексей Мухин в интервью НСН.

