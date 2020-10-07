Кремль предостерегли от односторонней отмены санкций против Украины

Президент России Владимир Путин пообещал лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку обсудить с премьер-министром Михаилом Мишустиным возможность отмены российских санкций против ряда предприятий Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил, почему Медведчук приехал в Россию.



«В украинском обществе прекрасно понимают: какая бы ни была вся эта власть жестокая, но она не вечная. Есть фундаментальные вещи, на которых всегда строились отношения внутри единого народа России и Украины, разделенного ныне государственными границами. Надо думать, как строить жизнь после смены нынешних властей и окончания всего того бардака, который сейчас происходит на Украине. Все, что происходит сейчас, неестественно, начиная с 14-го года, с госпереворота. У значительной части украинского народа есть желание вернуть нормальные, братские, родственные, дружеские, взаимовыгодные отношения между Россией и Украиной», - сказал Дудчак.