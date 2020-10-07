Кремль предостерегли от односторонней отмены санкций против Украины
Обоюдные санкции России и Украины не нужны ни Москве, ни Киеву, однако команда Зеленского не самостоятельна в вопросе их отмены, заявил в беседе с НСН политолог и экономист Александр Дудчак.
Президент России Владимир Путин пообещал лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку обсудить с премьер-министром Михаилом Мишустиным возможность отмены российских санкций против ряда предприятий Украины. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил, почему Медведчук приехал в Россию.
«В украинском обществе прекрасно понимают: какая бы ни была вся эта власть жестокая, но она не вечная. Есть фундаментальные вещи, на которых всегда строились отношения внутри единого народа России и Украины, разделенного ныне государственными границами. Надо думать, как строить жизнь после смены нынешних властей и окончания всего того бардака, который сейчас происходит на Украине. Все, что происходит сейчас, неестественно, начиная с 14-го года, с госпереворота. У значительной части украинского народа есть желание вернуть нормальные, братские, родственные, дружеские, взаимовыгодные отношения между Россией и Украиной», - сказал Дудчак.
Он отметил, что украинские санкции в отношении России и контрсанкции России в отношении Украины не нужны ни России, ни Украине.
«То, что сейчас происходит, это действия колониальной администрации, которая держит страну. Несмотря на то, что Порошенко сменил Зеленский, ничего не изменилось. Все те же силы продолжают издеваться над государством и населением. Это надо исключительно тем, кто был организатором госпереворота, организатором войны в Донбассе», - добавил эксперт.
Однако смысла в одностороннем снятии российских контрсанкций против Украины нет, считает собеседник НСН.
«Это позволит украинской власти чувствовать себя безнаказанно. Киев вообще ничего не решает. Он ничего не отменит, если не будет такого приказа извне. Он постоянно действует вопреки своим интересам», - заключил он.
Ранее Александр Дудчак рассказал НСН, что Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.
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