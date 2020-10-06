Мишустин: Россия может частично отменить санкции против Украины

Премьер России Михаил Мишустин на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком заявил, что Москва может частично отменить ответные санкции против Киева.

Как сообщает агентство РИА Новости, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» предложил частично снять санкции в отношении ряда промышленных предприятий Украины. Мишустин пообещал, что внимательно изучит предложение и вместе с коллегами попробует найти соответствующие решения, если будет возможно.



«Что касается санкций, не мы это начали, практически в одностороннем порядке эти санкции были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против соответствующих юридических лиц, физических лиц, но и секторально, то есть против целых секторов экономики», - напомнил глава кабмина.