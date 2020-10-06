Мишустин: Россия может частично отменить санкции против Украины
Премьер России Михаил Мишустин на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком заявил, что Москва может частично отменить ответные санкции против Киева.
Как сообщает агентство РИА Новости, председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» предложил частично снять санкции в отношении ряда промышленных предприятий Украины. Мишустин пообещал, что внимательно изучит предложение и вместе с коллегами попробует найти соответствующие решения, если будет возможно.
«Что касается санкций, не мы это начали, практически в одностороннем порядке эти санкции были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против соответствующих юридических лиц, физических лиц, но и секторально, то есть против целых секторов экономики», - напомнил глава кабмина.
Мишустин также отметил, что санкции привели к сокращению взаимного товарооборота в четыре раза.
Ранее Украина ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, а также на фоне конфликта в Донбассе. Москва приняла ответные меры.
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