Политолог Рар: Украину могут принять в ЕС в качестве компромисса
Зеленский специально предлагает невыполнимые пункты в «плане победы», чтобы позже оправдаться перед украинскими гражданами за территории, которые сдаст ради нахождения компромисса с РФ, допустил в эфире НСН Александр Рар.
Президент Украины Владимир Зеленский в контексте своего «плана победы» может не рассчитывать на приглашение Киева в НАТО и дальнейшее вступление страны в альянс, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. По его словам, большее, на что может пойти Запад – это «компенсация» в виде вступления Украины в Евросоюз.
Ранее Зеленский представил свой «план победы». Он заявил, что план станет «мостом к саммиту мира», по нему можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года». План Зеленского включает в себя, в частности, приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары по ее территории и размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». Рар отметил, что в плане Зеленского нет новой информации.
«Все, что там сказано, мы слышали. Презентация плана не была сюрпризом. Фактически, это не план мира, а план, который означает дальнейшее непримирение. Это не план, который может остановить конфликт. Это план, который при очень большом хотении всех сторон может привести к передышке или временному замораживанию конфликта, но не больше. Вступление в НАТО для России неприемлемо. И, кстати, для многих европейских стран вхождение Украины в альянс просто не соответствует всем правилам и нормам самой организации. Если Зеленский на что-то может надеяться со стороны Запада, а он готов его поддержать – это тесное сближение с Евросоюзом, но не с НАТО. Могут пойти на компенсацию в виде нахождения в ЕС, на что американцы прямо не могут влиять», – сказал Рар.
Политолог отметил, что в плане Зеленского нет «исторического компромисса» для России, а для Запада он еще «далеко не продуман».
«Запад готов, видимо, дать гарантии, но об этом никто в открытую пока не говорит. Посмотрим, какая последует реакция американского президента Байдена, когда представленный план Зеленского будет обсуждаться на уровне западных лидеров. После этого можно будет понять, как Запад к нему относится. Но, во всяком случае, план Зеленского никак не сходится с тем, что предлагает, например, премьер Венгрии Орбан в плане того, как остановить конфликт на Украине. В плане Зеленского я пока не вижу исторического компромисса для России, он в таком виде неприемлем. А для Запада он, я бы сказал, еще далеко не продуман в этом отношении», – указал собеседник НСН.
Рар выразил мнение, что Зеленский специально предлагает невыполнимые пункты в «плане победы», чтобы оправдаться перед украинскими гражданами, когда придет время сдавать территории ради нахождения компромисса с РФ.
«У меня такое подозрение, что Зеленский озвучивает этот план для внутренней пользы в Украине. Он понимает, что давление очень большое и придется все-таки идти на более существенные компромиссы в плане территорий, которые нужно будет сдавать и так далее. Поэтому он пытается заручиться как можно больше поддержкой в самой Украине, говоря: «Видите, у меня план, я за него стою, но обстоятельства на Западе поменялись и заставляют меня действовать по-другому». Сейчас он высказал это свое рабочее предложение», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца». Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее отмечал, что если Трамп победит на президентских выборах, российский президент Владимир Путин может потребовать капитуляции Украины и ее отказа от вступления в НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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