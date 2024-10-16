Политолог Рар: Украину могут принять в ЕС в качестве компромисса

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте своего «плана победы» может не рассчитывать на приглашение Киева в НАТО и дальнейшее вступление страны в альянс, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН. По его словам, большее, на что может пойти Запад – это «компенсация» в виде вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Зеленский представил свой «план победы». Он заявил, что план станет «мостом к саммиту мира», по нему можно будет завершить конфликт «не позднее 2025 года». План Зеленского включает в себя, в частности, приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары по ее территории и размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета». Рар отметил, что в плане Зеленского нет новой информации.