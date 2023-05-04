Политолог: продление зерновой сделки может быть опасно для ВМФ России

В случае продления зерновой сделки украинские военные могут продолжить использование гуманитарного коридора, совершая атаки на российский флот с помощью британских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Ura.ru со ссылкой на военного политолога, подполковника запаса МВД Олега Иванникова.

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По его словам, данную ситуацию необходимо обсуждать на площадке ООН. Если перевозящие продовольствие транспортные суда будут подвергнуты опасности, необходимо прекращать зерновую сделку. Эксперт считает, что данная ситуация является опасной для ВМФ России, так как применяемые Украиной западные дроны способны нанести серьезный ущерб.

Ранее в кремле заявили, что Москва заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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