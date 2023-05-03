Песков: Москва заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки

«Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы ... были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно», — отметил представитель Кремля.

Песков указал, что контакты сторон продолжаются, однако поводы для оптимизма «очень скромные, если не сказать обратного».

Ранее стало известно, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд переговоров делегаций участников черноморской зерновой инициативы с представителями ООН, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

