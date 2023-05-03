Песков: Москва заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки
Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, однако не будет делать ничего, что противоречило бы интересам страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы ... были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно», — отметил представитель Кремля.
Песков указал, что контакты сторон продолжаются, однако поводы для оптимизма «очень скромные, если не сказать обратного».
Ранее стало известно, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд переговоров делегаций участников черноморской зерновой инициативы с представителями ООН, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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