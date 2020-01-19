Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ выработает и оформит механизм общероссийского голосования как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам. Об этом говорится в заявлении группы, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что группе предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по пакету законодательных инициатив, которые будут разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы.