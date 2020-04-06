Политолог предупредил об экономических последствиях закрытия регионов

«Что касается Чечни, единственное, чем это может грозить, это политические последствия. Если бы идея «мы сами с усами» стала всеобъемлющей. Но она такой не станет, потому что все эти регионы – дотационные. Когда президент говорил о дополнительных полномочиях регионов, он имел в виду специфику регионов. Потому что есть регионы, где болезни нет или почти нет. Зачем там все закрывать и всех по квартирам сажать? Что касается лидера Чечни, мы же понимаем, что он по-другому отреагировать вряд ли и мог бы. Это его стиль», - напомнил политолог.

А вот экономические последствия могут быть самыми жесткими.

«Когда Мишустин говорил, он говорил не столько о Чечне. Потому что Чечня больше потребитель, чем экономический производитель. А вот представьте, в Саратове у вас есть какие-то совмещенные производства. Советские экономические районы были по размерам больше области. И вы закрылись, чтобы вам из Пензы, например, не завезли болезнь. Но в результате убили производство на вашей территории, потому что оно не может без комплектующих, полученных из Пензы. Вот о чем говорил Мишустин. Свобода принятия решений для того и была дана, чтобы люди минимизировали негативные последствия коронавируса, а не увеличивали их. Современная экономика не терпит заборов. Думаю, их поправят. Закрытие тех предприятий, которые можно не закрывать, допускать нельзя совсем», - подчеркнул Журавлев.

Мишустин отметил, что ситуация с закрытием регионов исправилась. Однако премьер-министр напомнил руководителям субъектов, что «не надо путать региональные полномочия с федеральными».

