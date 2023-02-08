Политолог предрек переворот в Киеве из-за неумелых действий Зеленского

Последние действия Зеленского свидетельствуют об ужесточении режима, полагает эксперт. По его мнению, это приведет к поиску врагов среди украинцев.

Положение президента Украины пошатнут неудачи ВСУ на поле боя, отметил аналитик. Эксперт прогнозирует, что это еще больше усилит напряжение в обществе.

"Это охота на ведьм. Добром это не кончится», - сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Владимир Зеленский 24 января анонсировал кадровые решения в руководстве страны. Отставки коснутся и правоохранительной системы, передавал НСН.

