Политолог предрек переворот в Киеве из-за неумелых действий Зеленского

К смене Владимира Зеленского приведут кадровые перестановки и неудачи на поле боя, считает бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

На Украине прогнозируют отставку Зеленского

Последние действия Зеленского свидетельствуют об ужесточении режима, полагает эксперт. По его мнению, это приведет к поиску врагов среди украинцев.

Положение президента Украины пошатнут неудачи ВСУ на поле боя, отметил аналитик. Эксперт прогнозирует, что это еще больше усилит напряжение в обществе.

"Это охота на ведьм. Добром это не кончится», - сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Владимир Зеленский 24 января анонсировал кадровые решения в руководстве страны. Отставки коснутся и правоохранительной системы, передавал НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Президент УкраиныУкраинаВладимир Зеленский
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