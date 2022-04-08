Политолог предложил включить Южную Осетию в Союзное государство

«Белоруссия могла бы признать Южную Осетию, она вместе с Абхазией стали бы частью Союзного государства. Это хороший компромисс», - сказал Орлов.

В свою очередь заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в пресс-центре НСН согласился с Орловым и назвал правильным предложение о включении Южной Осетии в состав Союзного государства.

«Абхазия не пойдет, ей предлагали это неоднократно. Но решение о включении Южной Осетии в Союзное государство абсолютно правильное. Это поднимет статус Южной Осетии», - сказал Дискин.

Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Грузия не будет признавать Южную Осетию частью России, однако военным конфликтом эта ситуация не грозит.

