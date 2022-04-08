Политолог предложил включить Южную Осетию в Союзное государство
Белоруссия могла бы признать Южную Осетию, заявил в эфире НСН политолог Антон Орлов.
Южную Осетию следовало бы включить в состав Союзного государства России и Белоруссии, заявил директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП), кандидат политических наук Антон Орлов в пресс-центре НСН.
«Белоруссия могла бы признать Южную Осетию, она вместе с Абхазией стали бы частью Союзного государства. Это хороший компромисс», - сказал Орлов.
В свою очередь заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин в пресс-центре НСН согласился с Орловым и назвал правильным предложение о включении Южной Осетии в состав Союзного государства.
«Абхазия не пойдет, ей предлагали это неоднократно. Но решение о включении Южной Осетии в Союзное государство абсолютно правильное. Это поднимет статус Южной Осетии», - сказал Дискин.
Ранее руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Грузия не будет признавать Южную Осетию частью России, однако военным конфликтом эта ситуация не грозит.
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