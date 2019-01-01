США используют отработанную тактику устрашения в Венесуэле

Американский военный корабль USCG James вошел в территориальные воды Венесуэлы. По информации ВМС страны, инцидент произошел в среду. Затем корабль сменил курс на 14 миль, приблизившись к порту Гуаира на севере Венесуэлы. После переговоров американских военных с представителями латиноамериканского государства, находившимися на патрульном катере ВМС Венесуэлы, военные моряки США изменили направление движения.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН отметил, что тактика, которую применяют США по отношению к Венесуэле, отработана в других странах, и привел конкретные примеры.

«Морские маневры американских кораблей у побережья других стран – это часть информационно-психологического давления. Точно такую же тактику США применяют в отношении России в Черном море, в отношении Китая в Южнокитайском море, направляют свой авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Ирана, авианосные группы – к Северной Корее, как было год назад», - отметил эксперт.