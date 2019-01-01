США используют отработанную тактику устрашения в Венесуэле
Американист объяснил, к чему приведут морские маневры у берегов Венесуэлы.
Американский военный корабль USCG James вошел в территориальные воды Венесуэлы. По информации ВМС страны, инцидент произошел в среду. Затем корабль сменил курс на 14 миль, приблизившись к порту Гуаира на севере Венесуэлы. После переговоров американских военных с представителями латиноамериканского государства, находившимися на патрульном катере ВМС Венесуэлы, военные моряки США изменили направление движения.
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН отметил, что тактика, которую применяют США по отношению к Венесуэле, отработана в других странах, и привел конкретные примеры.
«Морские маневры американских кораблей у побережья других стран – это часть информационно-психологического давления. Точно такую же тактику США применяют в отношении России в Черном море, в отношении Китая в Южнокитайском море, направляют свой авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Ирана, авианосные группы – к Северной Корее, как было год назад», - отметил эксперт.
По мнению американиста, США не планируют военное вторжение в Венесуэлу, несмотря на заход американского военного корабля в территориальные воды страны.
«США демонстрируют оппозиции Венесуэлы, что за их спинами стоят могущественные силы. Однако, корабль США в территориальных водах Венесуэлы не является преддверием широкомасштабного вторжения. Несмотря на то, что президента США окружают кровожадные «ястребы», которые советуют провести вторжение: Джон Болтон, Элеот Абрамс – Трамп слушает их, но не прислушивается. Трамп – это не Джордж Буш младший, которым неоконсерваторы могли вертеть, как хотели. Он просто использует отработанную тактику», - заявил Константин Блохин.
Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец в интервью НСН объяснил, почему президент США Дональд Трамп не обиделся на упрек лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в том, что не предоставил военную поддержку.
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