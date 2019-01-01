Захарова уличила США в непоследовательности в отношении Венесуэлы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия США относительно Венесуэлы. Речь идет о возобновлении Вашингтоном закупок венесуэльской нефти. На своей странице в Facebook дипломат написала, что аналогичным образом США поступают «каждый раз».

«Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — цитирует RT Захарову.

Отмечается, что Минэнергетики США возобновило поставки нефти из Венесуэлы с 11 мая после двухнедельной паузы. Объем поставок за неделю составил 49 тысяч баррелей в сутки, передает Ura.ru.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН рассказал, что США предложат России предать лидера Венесуэлы.

