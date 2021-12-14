Госдума приняла закон о неограниченных сроках для губернаторов
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об организации публичной власти в субъектах России, который позволяет руководителям регионов избираться более чем на два срока подряд, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ запрещает губернаторам именоваться «президентами», а с должности их может снять глава государства по любым основаниям.
Кроме того, в законопроекте говорится, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить статьям конституции РФ и федеральным законам.
«Результатом принятия закона должно стать чёткое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня открытости и подотчётности органов власти», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России, сообщает RT.
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