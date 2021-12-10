Депутат Останина: Итог года – не отражающая интересы россиян Госдума
По ее словам, это сказывается на качестве принимаемых законов и уровне жизни граждан.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН отметила, что уходящий год с точки зрения работы Госдумы нельзя оценить положительно.
«Главная цифра уходящего года для меня отрицательная, так как сформирован новый состав Госдумы, который не отражает реального настроения россиян, и это сказывается на качестве тех законов, которые Дума принимает. К великому сожалению, у нас сегодня стабильность, которую усиленно навязывает нам власть, выливается в то, что у нас стабильно низкие пенсии, стабильно высокий пенсионный возраст, стабильно низкие заработные платы, стабильное желание унижать человеческое достоинство, вывести человека вообще из зоны внимания самой власти», - посетовала депутат.
Ранее Останина заявила НСН, что депутаты хотели бы уточнить ряд вопросов, связанных с законопроектом о QR-кодах.
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