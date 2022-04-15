Политолог оценил вероятность объявления импичмента Байдену
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что шансов на реальный импичмент президенту США Джо Байдену нет, пишут «Известия».
Комментируя соответствующие призывы конгрессвумен Марджори Тейлор Грин он отметил, что для неё это лишь повод оказаться в центре медийного внимания.
«Шансов на импичмент нет, но нужно понимать, что это ударяет по позициям Байдена и его союзникам в конгрессе... реальный импичмент Байдена... скорее всего, будет связан с коррупционными скандалами», — подчеркнул Дудаков.
Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью.
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