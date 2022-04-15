Политолог оценил вероятность объявления импичмента Байдену

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что шансов на реальный импичмент президенту США Джо Байдену нет, пишут «Известия».

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Комментируя соответствующие призывы конгрессвумен Марджори Тейлор Грин он отметил, что для неё это лишь повод оказаться в центре медийного внимания.

«Шансов на импичмент нет, но нужно понимать, что это ударяет по позициям Байдена и его союзникам в конгрессе... реальный импичмент Байдена... скорее всего, будет связан с коррупционными скандалами», — подчеркнул Дудаков.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент СШАИмпичмент
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