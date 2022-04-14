Политолог оценил требование Зеленского о ежемесячной финансовой помощи от ЕК
Глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что если у Евросоюза будут деньги, то он будет давать их Украине, пишут «Известия».
Комментируя требования украинского президента Владимира Зеленского о необходимости выделять Киеву семь млрд долларов в месяц он отметил, что Евросоюз «взял на себя определенные обязательства».
«Брюссель... занимается беженцами и, скорее всего, будет восстанавливать Украину, когда это всё закончится. Словом, Евросоюз свои обязательства выполнять будет, другой вопрос, в какой степени», — заключил Швейцер.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украине необходимы семь млрд долларов в месяц «для покрытия социальных выплат и зарплат».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- Иностранцам разрешили работать в украинской разведке
- Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области
- Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России
- Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой
- Матвиенко призналась, что тревожится за жизнь и здоровье Медведчука
- В школах Воронежской и Калужской областей будут начинать неделю с поднятия флага РФ
- Политолог оценил требование Зеленского о ежемесячной финансовой помощи от ЕК
- Путин поручил расширить программу газификации регионов
- Рада запретила символы российской армии Z и V
- СМИ: СНБО Украины приостановил деятельность фракции «Оппозиционная платформа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru