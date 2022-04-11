Глава МИД ФРГ поддержала расширение Евросоюза

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Евросоюз обязан в первой половине текущего года приступить к переговорам о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, сообщает РИА Новости.

Зеленский: По вопросу вступления Украины в Евросоюз есть конкретика

По её словам, это «давно назревший шаг» и в нынешней ситуации является «центральной задачей».

«Такие страны, как Украина, а также другие государства, давно видят своё будущее в Евросоюзе. Мы не только не разочаруем эти их, но и сдержим свое обещание о членстве в ЕС», - подчеркнула она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что присоединение новой страны к Евросоюзу обычно длится годы, но в экстраординарной ситуации, в какой находится Украина, возможно предпринять нестандартные шаги.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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