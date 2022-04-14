СМИ: Зеленский потребовал от Европы семь млрд долларов ежемесячно

Собеседники агентства утверждают, что об этом украинский лидер рассказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Зеленский пояснил ей, что эти средства необходимы «для покрытия социальных выплат и зарплат».

Ранее в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов, сообщает RT.