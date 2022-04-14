СМИ: Зеленский потребовал от Европы семь млрд долларов ежемесячно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется немедленная финансовая помощь в размере семи млрд долларов в месяц, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Собеседники агентства утверждают, что об этом украинский лидер рассказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Зеленский пояснил ей, что эти средства необходимы «для покрытия социальных выплат и зарплат».

Ранее в администрации президента США сообщили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский
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