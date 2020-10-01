Рар: У Трампа сдают нервы, а Байден слаб и противоречив
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Байден считает поведение Трампа на дебатах позором для США
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что поведение американского лидера Дональда Трампа на предвыборных дебатах стало позором для всей страны.
Александр Рар: «Опозорились оба, все проходило под лозунгом "дурак – сам дурак". Трамп, конечно, нападал на Байдена сильнее, чем Байден на Трампа. Но у Трампа, нужно сказать, тоже сдают где-то нервы. Все американские СМИ, за некоторым исключением, а также весь истеблишмент против него. Но, с другой стороны, они тоже не могут на сто процентов встать на сторону Байдена, потому что он во многом выглядит просто слабым и противоречивым. Но за Трампом по-прежнему стоит провинция Америки, избиратели, которым такое шоу на дебатах, возможно, и понравилось. Трудно сегодня сказать, кто третьего ноября победит на американских президентских выборах», – поделился своим мнением со слушателями НСН Александр Рар.
МИД: визит Меркель к Навальному политизирует его инцидент
Российский МИД оценивает визит Меркель к Навальному в берлинской клинике как попытку политизации вопроса.
Александр Рар: «Казус Навального давно политизирован. Меркель сама объявила в то время, когда Навальный еще находился в коме, что он отравлен. И потребовала от России выяснить обстоятельства. Меркель, с другой стороны, достаточно осторожно провела этот личный визит у койки Навального. Мне кажется, что она не хочет до конца портить отношения с Россией. Она все-таки надеется на какое-то сотрудничество по делу Навального. И, мне кажется, что саму информацию о визите распространили не люди Меркель, а общество Навального. И, конечно же, они будут делать из этого политику», – отметил он для НСН.
В Армении заявили, что борются с международным терроризмом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Нагорный Карабах в настоящий момент воюет с международным терроризмом, цель которого – не геополитическими границами. Тем временем, Путин, Макрон и Трамп призвали Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и без предварительных условий возобновить переговоры.
Александр Рар: «Я не думаю, что Азербайджан относится к исламистским силам. И Турцию я к ним бы тоже не отнес. Геополитика в войне на Кавказе действительно замешана. Но мне кажется, что Россия и ее дипломатия хорошо понимают сложность ситуации. Да, Россия должна защищать своего военного союзника – Армению, но, в то же самое время, Россия не хочет и не будет терять Азербайджан. Россия не позволит себя односторонне использовать в этой ситуации. Она будет до конца стремиться наладить отношения между двумя конфликтующими сторонами», – подытожил в интервью НСН Александр Рар.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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