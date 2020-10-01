Рар: У Трампа сдают нервы, а Байден слаб и противоречив

Александр Рар: «Опозорились оба, все проходило под лозунгом "дурак – сам дурак". Трамп, конечно, нападал на Байдена сильнее, чем Байден на Трампа. Но у Трампа, нужно сказать, тоже сдают где-то нервы. Все американские СМИ, за некоторым исключением, а также весь истеблишмент против него. Но, с другой стороны, они тоже не могут на сто процентов встать на сторону Байдена, потому что он во многом выглядит просто слабым и противоречивым. Но за Трампом по-прежнему стоит провинция Америки, избиратели, которым такое шоу на дебатах, возможно, и понравилось. Трудно сегодня сказать, кто третьего ноября победит на американских президентских выборах», – поделился своим мнением со слушателями НСН Александр Рар.

