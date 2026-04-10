Ранее сообщалось, что Гладков может покинуть свой пост и перейти на работу в федеральное правительство. Как писали «Ведомости», Гладков может занять место замминистра экономического развития. По данным издания, на смену рассматривается кандидатура вице-губернатора Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева.

«Понятно, что прифронтовая ситуация ухудшилась по сравнению с предыдущими годами. Больше атак дронов, некоторые жители вынуждены уехать с приграничной территории, давление усиливается. В такой ситуации все сложнее и сложнее выдерживать контуры мирной жизни, а уж тем более как это делал Гладков: привлекать инвестиции, развивать бизнес. И если эта логика верна и нужно регион ставить на "военные рельсы", то генерал во главе логичен. Кроме того, если местные жители чем-то недовольны, то это снимет негатив. Просто перезагрузка: пришел новый человек, на него больше надежды. Я думаю, что сейчас власть на развилке», — сказал политолог.

По словам Гращенкова, генерал Шуваев, которого СМИ называют сменщиком Гладкова, пока никак себя не зарекомендовал, так как находится на должности замгубернатора только с января. При этом он усомнился в том, что региону действительно нужен военный человек во главе.

«В России в последние годы еще не было генерал-губернаторов. Даже в прифронтовых областях мы видим, что это гражданские администрации. И основная логика их поведения — это коммуникация с жителями, чтобы их успокаивать, вселять уверенность, надежду. Если это будет человек военный, вряд ли он обладает такими навыками. Скорее, наоборот, это человек, привыкший исполнять приказы, часто неприятные приказы. Думаю, что все-таки Кремль демонстрирует желание не переходить к экономике и поведению чрезвычайных ситуаций. И при всех прочих равных, если нет недовольства, то коней лучше на переправе не менять. Мне кажется, что Гладков за срок своей работы себя как раз показал достаточно умелым управленцем. Шансы, что он может пойти на второй срок, достаточно велики», — отметил собеседник НСН.

Политолог добавил, что жить по законам военного времени Белгородская область вряд ли хочет, а губернатор с военным опытом вряд ли быстро и эффективно избавит жителей области от тех трудностей, с которыми они сталкиваются.

Ранее Илья Гращенков объяснял НСН, что хищения в Белгородской области никак не могут повлиять на Вячеслава Гладкова.

