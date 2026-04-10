В Подмосковье ограбили дом дочери Терешковой
Дом Елены Терешковой — дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — ограбили в Московской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его данным, неизвестный проник в дом несколько дней назад и похитил бытовое оборудование, в том числе водонагреватель, газовый баллон, стабилизатор и 3 радиатора. Сколько времени злоумышленник находился внутри, не уточняется.
Общий ущерб оценен в 70 тысяч рублей. Факт ограбления подтвердил супруг хозяйки дома Андрей Родионов.
Он также сообщил, что в настоящее время расследованием занимаются следственные органы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Знаковый или пустой финал: Чего ждать от третьего сезона «Эйфории»
- Цыганова поддержала идею Бородина передать ей песни Пугачевой
- Кинокритик усомнился в выборе актрисы Моряк на роль Курагиной
- «Кто успокоит народ?»: Белгородской области прочат генерал-губернатора
- В Подмосковье ограбили дом дочери Терешковой
- Доход фигуранта дела блогера Битмамы оценили в миллиарды рублей
- Назван возможный запас ракет «Нептун» у ВСУ
- Без крепких выражений: Каким будет учебник по обществознанию от Медведева
- В Совфеде усомнились в словах Буданова о скором мире
- В Госдуме ожидают активизации переговоров по Украине