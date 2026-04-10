В Подмосковье ограбили дом дочери Терешковой

Дом Елены Терешковой — дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева — ограбили в Московской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, неизвестный проник в дом несколько дней назад и похитил бытовое оборудование, в том числе водонагреватель, газовый баллон, стабилизатор и 3 радиатора. Сколько времени злоумышленник находился внутри, не уточняется.

Общий ущерб оценен в 70 тысяч рублей. Факт ограбления подтвердил супруг хозяйки дома Андрей Родионов.

Он также сообщил, что в настоящее время расследованием занимаются следственные органы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
