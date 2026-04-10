СМИ: Глава Белгородской области Гладков может занять пост замминистра

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может перейти на работу в федеральное правительство. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Собеседники издания указали, что обсуждается вариант перехода чиновника на пост заместителя министра экономического развития.

Отмечается, что действующий глава ведомства Максим Решетников до назначения министром с 2017 по 2022 год работал губернатором Пермского края.

Ранее в оперативном штабе Белгородской области заявили, что Гладков продолжает работу на посту губернатора региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

