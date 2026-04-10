СМИ: Глава Белгородской области Гладков может занять пост замминистра
10 апреля 202615:54
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может перейти на работу в федеральное правительство. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».
Собеседники издания указали, что обсуждается вариант перехода чиновника на пост заместителя министра экономического развития.
Отмечается, что действующий глава ведомства Максим Решетников до назначения министром с 2017 по 2022 год работал губернатором Пермского края.
Ранее в оперативном штабе Белгородской области заявили, что Гладков продолжает работу на посту губернатора региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций
- Шохин: Один из бизнесменов пообещал сделать крупный добровольный взнос в бюджет
- Дизайнер Гуляев объяснил причины ухода Стефано Габбана из Dolce & Gabbana
- Россиянам объяснили, как реанимировать превратившийся в «кирпич» смартфон
- В Госдуму внесут законопроект об ограничении информации о нападениях в школах
- Экс-замминистра обороны РФ Павла Попова приговорили к 19 годам колонии
- Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе
- Союз потребителей назвал стоимость набора для кулича
- Два человека погибли при взрыве на складе во Владикавказе