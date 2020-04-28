Политолог заявил о конфликте в партии Зеленского из-за Саакашвили

Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что по вопросу назначения грузинского политика президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не удалось заручиться поддержкой достаточного числа депутатов даже среди своих соратников.

«Собственного влияния у Разумкова, наверное, не очень много. Но тот факт, что он не скрывает, что не собирается голосовать, говорит о том, что проблема пока не решена. Его президент не убедил, иначе он такого не говорил бы.

В принципе, у самого президента авторитета пока достаточно, чтобы собрать необходимые голоса. Но это уже довольно серьёзный конфликт внутри фракции. На данный момент понятно, что голосов на три фракции у него точно нет. Из 250 с лишним голосов не найдётся 226, готовых голосовать за Саакашвили. Это уже известно. Вот вопрос, в какой мере сможет договориться президент с другими фракциями… У меня нет информации на этот счёт», - прокомментировал ситуацию политолог.

О том, что Зеленский пригласил Саакашвили на работу в правительство, стало известно 22 апреля. Кандидат согласился представить Верховной Раде свою антикризисную программу.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что Зеленский заинтересован в назначении Саакашвили по нескольким причинам. В частности, есть версия, что Саакашвили сможет договориться с МВФ о выделении денег Украине, а при определённых обстоятельствах руководство Украины может свалить на него ответственность за свои провалы.

