Политолог объяснила, почему Байдена не изберут на второй срок

Джо Байден не будет релевантным кандидатом для республиканцев, если будет вновь выдвигаться на пост президента США, заявила политолог Наталья Елисеева. По ее словам, у Байдена есть все шансы проиграть гонку.

По ее словам, Байден может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки, даже если противостоять ему будет не бывший глава Белого Дома Дональд Трамп, передает «Вечерняя Москва».