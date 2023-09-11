Политолог объяснила, почему Байдена не изберут на второй срок
Джо Байден не будет релевантным кандидатом для республиканцев, если будет вновь выдвигаться на пост президента США, заявила политолог Наталья Елисеева. По ее словам, у Байдена есть все шансы проиграть гонку.
По ее словам, Байден может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки, даже если противостоять ему будет не бывший глава Белого Дома Дональд Трамп, передает «Вечерняя Москва».
Ранее вице-президент США Харрис заявила, что осознает возможность перехода к ней обязанностей главы государства с учетом возраста Байдена, которому в конце потенциального второго срока исполнится 86 лет. Также ряд представителей Республиканской партии США утверждают, что «голосование за Байдена на самом деле будет голосованием за Харрис». Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил «Радиоточке НСН», что взгляды Харрис схожи с позициями Джо Байдена, внешняя политика Вашингтона после ее возможного избрания на пост президента не изменится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru