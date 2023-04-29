В США усомнились, что Байден переживет второй президентский срок

Ранее 80-летний Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году и запустил сайт избирательной кампании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Нам всем понятно ... что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента [Камалу] Харрис», — отметила Хейли.

По словам политика, «маловероятно», что Байден доживет до 86 лет.

Как отметили обозреватели Fox News, работа на посту президента крайне напряженная, и Байдену могут грозить серьезные проблемы со здоровьем.

