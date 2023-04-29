В США усомнились, что Байден переживет второй президентский срок
Президент США Джо Байден вряд ли переживет второй срок, считает кандидат в главы государства, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Об этом политик заявила в интервью Fox News.
Ранее 80-летний Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году и запустил сайт избирательной кампании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Нам всем понятно ... что если вы проголосуете за Байдена, то вы действительно рассчитываете на президента [Камалу] Харрис», — отметила Хейли.
По словам политика, «маловероятно», что Байден доживет до 86 лет.
Как отметили обозреватели Fox News, работа на посту президента крайне напряженная, и Байдену могут грозить серьезные проблемы со здоровьем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru