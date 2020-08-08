Политолог объяснил возросшую вероятность ядерной войны
Применение ядерного оружия как средства войны должно быть исключено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал официально подтвердить приверженность этому постулату все ядерные державы.
Политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что за последние 75 лет увеличилось количество ядерных держав, что усложняет ситуацию.
«Американцы и россияне всегда обращали внимание на то, как ужасно ядерное оружие, говорили о том, что его ни в коем случае нельзя больше применять. 75 лет назад американцы уже сбросили две атомные бомбы над Японией, последствия чего известны всему миру. Но дело в том, что ядерных держав сейчас больше. Это Китай, Индия, Пакистан. И эти, скажем, более маленькие ядерные державы, пытаются наращивать свой потенциал до уровня великих. И из-за этого ситуация становится более опасной, чем в те годы», – подчеркнул он.
Кроме того, Александр Рар в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что Евросоюз готов играть в геополитические игры и приближать Белоруссию к себе, но без нынешнего президента Александра Лукашенко.
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