Как только - так сразу. Россия рассказала, когда применит ядерное оружие

«Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении», - говорится в статье.В ней отмечается, что в этих условиях нельзя будет определить тип боеголовки, которым оснащена ракета, а потому «любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением».

В статье отмечается, что агрессия против России, обладающей значительным ядерным потенциалом, будет расценена как попытка уничтожения России как государства.

«Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным. При этом конкретизация ответных действий (где, когда, сколько) будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки», - подчеркивается в статье.

Ранее политолог Андрей Суздальцев рассказал НСН, что решение о продлении двустороннего договора между РФ и США о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3) могут принять до октября.

Договор СНВ-3 действует с 2011 года и истекает в феврале 2021 года. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай. Однако в конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не настаивают на том, чтобы к контролю над вооружениями непременно подключился Китай. Он планирует сначала решить вопрос с Россией, а Китай, по его мнению, сейчас намного менее мощная ядерная держава.

По словам Суздальцева, попытка втянуть Китай в переговоры не удалась, так как тогда надо включать в переговоры и Францию с Великобританией, у которых сопоставимые с Китаем запасы ядерного оружия.

«У администрации Трампа за четыре года президентства нет ни одной внешнеполитической победы. Потому они оперативно пытаются решить проблему СНВ-3. У них осталось пара месяцев до выборов, когда ее можно решить. Иначе она достанется демократам, что малоприятно для Республиканской партии», - пояснил эксперт.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН называл ракеты «Посейдон» мощным средством, которое позволит решать стратегические задачи и позволяет нанести США неприемлемый ущерб буквально несколькими боеголовками. Она не подпадает под баллистические крылатые ракеты, под другие виды стратегических вооружений, которые прописаны в СНВ-3.

По его мнению, сейчас США создают обстановку, чтобы не допустить перезаключения договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. «Причина простая: США утратили все рычаги удержания своего доминирования в мире. У них остался единственный инструмент – это ядерный шантаж. Чисто морскими силами, в которых они доминируют, решать задачи на суше невозможно. Поэтому нужно иметь подавляющее превосходство в ядерных силах. Этим сейчас американцы и занимаются. Но для превосходства нужно отказаться от всех договоров. Ставка на то, что Россия не выдержит гонки, темпов производства ядерных вооружений в США. Следующим шагом они откажутся от договора о демилитаризации космоса, будут развертывать ядерные вооружения в космосе. И откажутся от договора о запрете ядерных испытаний», - предположил собеседник НСН.