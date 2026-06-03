Политолог объяснил цели визита Герхарда Шредера в Москву
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в российскую столицу. Политолог Сергей Станкевич в беседе с ОТР рассказал, зачем немецкий политик приехал в Россию, предположив, что его визит приурочен к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
При этом эксперт уверен, что Шредер не ограничится лишь участием в деловой программе ПМЭФ. Станкевич допустил, что бывший канцлер выступает в роли посланника от немецкого бизнеса, который крайне заинтересован в восстановлении партнерских связей с Москвой и возвращении на российский рынок.
Аналитик обратил внимание на тяжелое состояние экономики ФРГ, которая фактически находится в рецессии на протяжении последнего десятилетия и теряет ведущие промышленные отрасли. По его мнению, этот упадок во многом стал следствием ошибочных решений немецкого правительства и разрыва хозяйственных отношений с Москвой, лишивших Берлин надежной энергетической базы.
В период правления самого Шредера Германия демонстрировала стабильный экономический рост благодаря тесному сотрудничеству с российскими партнерами. Станкевич добавил, что бывший канцлер наверняка хочет попытаться вернуть это утраченное наследие и вновь наладить взаимовыгодное взаимодействие между странами.
Ранее старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин в беседе с НСН поделился мнением, кого выберет Владимир Путин в переговорщики от ЕС: Шредера или Меркель.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Роскачестве рассказали о новом тренде на готовую еду в России
- Рубио анонсировал скорую передачу Украине военной помощи на $400 млн
- Политолог объяснил цели визита Герхарда Шредера в Москву
- Белоусову показали бронежилет, останавливающий более 20 натовских пуль
- В «Деловой России» предложили софинансировать гаджеты для пенсионеров
- Телеведущая Стриженова объяснила, для чего нужно брать пример с Голливуда
- «Российский зритель умный!»: Кто посмотрит победителя Канн «Фьорд» в кино
- Мессенджер «Макс» пропал из магазина приложений App Store
- На ПМЭФ показали родственников президента Путина
- «На 200-300 тысяч дешевле аналогов»: Чем новая Volga привлечет россиян