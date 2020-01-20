В Белоруссии появился новый министр обороны

Также главой генерального штаба вооруженных сил республики назначен генерал-майор Александр Вольфович, который ранее пост первого замначальника генштаба. При этом бывший министр обороны Андрей Равков получил пост госсекретаря Совета безопасности Белоруссии.

«Военная организация не терпит неопределенности», - прокомментировал перестановки Лукашенко, добавив, что сейчас «непросто время». В то же время белорусский президент подчеркнул, что изменения не означают скорой войны, пишет Газета.ру

С 1 января 2020 года Белоруссия председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Генсеком организации Лукашенко назначил Станислава Зася, который ранее занимал пост госсекретаря белорусского Совбеза.

