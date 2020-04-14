Политолог объяснил, почему в России не вводят режим ЧП

Политолог предупредил сторонников объявления режима ЧП о серьёзных последствиях подобного решения. В каждом селе, даже если там нет коронавируса, введут комендантский час, а бизнес получит основание обнулить все договоры с сотрудниками и выгнать людей на улицу, отметил Матвейчев. При режиме ЧП власти получат право реквизировать у граждан имущество на нужды армии и МЧС, а также ввести цензуру для СМИ, добавил он.

В России на данный момент подтверждены 21,1 тысяча случаев заболевания коронавирусом Covid-19. От последствий болезни скончались 170 человек.

