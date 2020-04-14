Политолог объяснил, почему в России не вводят режим ЧП
Введение режима чрезвычайного положения (ЧП) по всей России «сейчас никому не нужно», заявил профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев. По его словам, необходимость вводить такой режим появилась бы, если бы была война, пришло цунами или «взорвалась атомная станция», а в нынешних условиях властям нужно действовать гибко, сообщает Ura.ru.
Политолог предупредил сторонников объявления режима ЧП о серьёзных последствиях подобного решения. В каждом селе, даже если там нет коронавируса, введут комендантский час, а бизнес получит основание обнулить все договоры с сотрудниками и выгнать людей на улицу, отметил Матвейчев. При режиме ЧП власти получат право реквизировать у граждан имущество на нужды армии и МЧС, а также ввести цензуру для СМИ, добавил он.
В России на данный момент подтверждены 21,1 тысяча случаев заболевания коронавирусом Covid-19. От последствий болезни скончались 170 человек.
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