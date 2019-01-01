На Украине отказались считать звонок Трампа Зеленскому признаком расположения

Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с успешным проведением парламентских выборов и победой партии «Слуга народа» в ходе телефонного разговора 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили укрепление отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество, а также ряд других вопросов, включая санкции против России.

В эфире НСН украинский политолог Александр Семченко заявил, что нет причин говорить об особых отношениях Трампа и Зеленского (слушайте аудио).

«Есть определенный этикет на этом уровне, принято поздравлять. Понятно, что если это совсем какой-то нерукопожатый человек, то ему звонить не будут. Я не вижу здесь никаких особых знаков расположения или нерасположения в адрес Зеленского. То, что он поговорил, все хорошо, кроме санкций. Тем более, что вчера была ситуация которая очень хорошо завершилась с танкером. Начиналось все плохо, но в конце концов всех отпустили. Вроде сигнал к потеплению. Зеленский опять взял конспект Порошенко, и опять начал зачитывать черт знает что. Вместо санкций он лучше бы встретился с тем, к кому у него претензии и эти претензии бы вывалил», — отметил украинский политолог.