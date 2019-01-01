На Украине отказались считать звонок Трампа Зеленскому признаком расположения
Украинский политолог рассказал НСН об истинном отношении американских властей к президенту Украины.
Президент США Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с успешным проведением парламентских выборов и победой партии «Слуга народа» в ходе телефонного разговора 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента. Отмечается, что лидеры двух стран обсудили укрепление отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество, а также ряд других вопросов, включая санкции против России.
В эфире НСН украинский политолог Александр Семченко заявил, что нет причин говорить об особых отношениях Трампа и Зеленского (слушайте аудио).
«Есть определенный этикет на этом уровне, принято поздравлять. Понятно, что если это совсем какой-то нерукопожатый человек, то ему звонить не будут. Я не вижу здесь никаких особых знаков расположения или нерасположения в адрес Зеленского. То, что он поговорил, все хорошо, кроме санкций. Тем более, что вчера была ситуация которая очень хорошо завершилась с танкером. Начиналось все плохо, но в конце концов всех отпустили. Вроде сигнал к потеплению. Зеленский опять взял конспект Порошенко, и опять начал зачитывать черт знает что. Вместо санкций он лучше бы встретился с тем, к кому у него претензии и эти претензии бы вывалил», — отметил украинский политолог.
Собеседник НСН добавил, что пока об отношении американских властей и в частности Республиканской партии, которую представляет Трамп и большинство в Сенате, можно судить по заявлению адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который в мае отменил запланированную поездку в Киев для встречи с Зеленским.
«Пока об отношении республиканцев к Зеленскому и его команде мы можем говорить, опираясь на прямой текст, который произносил в свое время Рудольф Джулиани, который отказался ехать в Киев с формулировкой, что и в команде Зеленского есть люди, которые являются врагами президента и Америки», — напомнил Александр Семченко.
Напомним, что Джулиани собирался приехать в Киев, чтобы убедить Зеленского провести расследование относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы.
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