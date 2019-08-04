Стало известно, почему Кличко покинул Украину
Украинские политологи в эфире НСН объяснили возможные причины вылета мэра Киева Виталия Кличко из страны.
Мэр Киевa Виталий Кличко вылетел из стрaны. Об этом пишет нa своей стрaнице в Facebook укрaинскaя журнaлисткa Иринa Кaспaровa.
Пост, в котором онa выложилa фотогрaфию вместе с киевским грaдонaчaльником нa борту сaмолетa, появился в сети утром, 4 aвгустa. «С чемпионом мирa по боксу нa борту. Хорошее нaчaло отпускa», — говорится в зaписи. Нa опубликовaнном снимке видно, что Кличко одет не официaльно — в бейсболку и белую мaйку.
Нa момент публикaции материала пост Кaспaровой был удaлен.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у киевского градоначальника Виталия Кличко нет повода для бегства за границу.
«Скорее всего, он уехал в отпуск. Понимаю, что какие-то проблемы у его команды есть с законностью, но я практически уверен, что его подписи, которая могла бы его скомпрометировать, нигде нет. Поэтому у него нет никаких оснований чего-то опасаться», - заявил политолог.
Его точку зрения разделяет бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире НСН украинский политолог предположил, что Виталий Кличко решил воспользоваться отпуском для решения политических проблем.
«Кличко уже длительное время не был в отпуске – он ему положен. Поскольку глава президентского офиса Андрей Богдан, который обвинил Кличко в потере управляемости Киева, не ушел в отставку, Кличко мог воспользоваться отпуском, чтобы выехать на консультации, совещании по вопросам, связанным с создавшейся ситуацией. Кличко взял паузу так же, как это сделал Порошенко. Видимо, будут готовиться к серьезным осенним боям», - предположил эксперт.
Олег Соскин напомнил, что перед вылетом Виталий Кличко так и не подал заявление об отставке. По мнению политолога, это обстоятельство помешает украинскому президенту лишить Кличко поста в Киеве. Эксперт заявил, что вылет Кличко с территории Украины является развитием конфликта, который становится открытым и международным.
«Фальшивая отставка Богдана показывает, что президент Владимир Зеленский – просто кукла в руках людей, которых представляет Богдан. Но и Кличко очень серьезная фигура. Тем более, его открыто в конфликте с Богданом поддержал советник Трампа Рудольф Джулиани. Кличко , улетев из Украины, делает политический конфликт открытым и международным. А Зеленский сохраняет хорошую мину при плохой игре, заявляя, что Трамп встретится с ним в сентябре. Ситуация для Зеленского усугубилась. Если встреча не состоится, режим Зеленского повиснет на волоске. Встречи не будет, потому что Джулиани этого не рекомендует. Без поддержки США Зеленский становится ненужным элементом», - отметил собеседник НСН.
Ранее Олег Соскин в эфире НСН рассказал, с чем связаны претензии главы офиса президента Украины Андрея Богдана к Виталию Кличко.
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