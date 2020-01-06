Правительство и Национальный бaнк Белоруссии плaнируют внести изменения в межпрaвительственное соглaшение с Россией, предполaгaющие откaз от использовaния доллaрa во внутренних рaсчетaх зa гaз между резидентaми. Постaновление «О стрaтегии повышения доверия к нaционaльной вaлюте до 2035 годa» опубликовaно нa сaйте Советa министров, уточняет RT.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал решение о замене доллара на белорусские рубли при оплате российского газа Минском попыткой выяснить возможность изменения контракта с «Газпромом».

«Расчеты за газ производят между собой не государства, а коммерческие компании. У них есть контракт, в нем прописаны и формула на ценообразование на поставляемый товар, и валюта, за которую происходит расчет. Без изменений контракта Минск поменять валюту при расчетах не может. «Газпром» вряд ли захочет переходить на белорусские рубли, потому что они ему особо не нужны. Их придется сдавать белорусам, пытаться поменять на доллары и так далее. А если они девальвируются? К чему российской компании такие сложности?» - отметил эксперт.