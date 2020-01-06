Аналитик: Газ за «зайчики» поссорит Москву и Минск
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, почему Минск хочет рассчитываться за российский газ белорусскими рублями.
Правительство и Национальный бaнк Белоруссии плaнируют внести изменения в межпрaвительственное соглaшение с Россией, предполaгaющие откaз от использовaния доллaрa во внутренних рaсчетaх зa гaз между резидентaми. Постaновление «О стрaтегии повышения доверия к нaционaльной вaлюте до 2035 годa» опубликовaно нa сaйте Советa министров, уточняет RT.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал решение о замене доллара на белорусские рубли при оплате российского газа Минском попыткой выяснить возможность изменения контракта с «Газпромом».
«Расчеты за газ производят между собой не государства, а коммерческие компании. У них есть контракт, в нем прописаны и формула на ценообразование на поставляемый товар, и валюта, за которую происходит расчет. Без изменений контракта Минск поменять валюту при расчетах не может. «Газпром» вряд ли захочет переходить на белорусские рубли, потому что они ему особо не нужны. Их придется сдавать белорусам, пытаться поменять на доллары и так далее. А если они девальвируются? К чему российской компании такие сложности?» - отметил эксперт.
Игорь Юшков напомнил, что из-за российского налогового маневра нефть, которую Минск закупает у Москвы, для Белоруссии все больше дорожает. Доход от нефтепродуктов, которые производила Белоруссия из российского сырья и продавала по высоким ценам за границу, сокращается. Из-за этого у Белоруссии становится меньше иностранной валюты, и тратить ее на российский газ Минск не хочет. Эксперт предположил, что в Белоруссии надеются на снижение цены на газ при расчетах «зайчиками» и дальнейшей конвертации сумм в доллары. По мнению Юшкова, «Газпром» на это не пойдет. Аналитик рассказал, к чему может привести решение Белоруссии о смены валюты в газовых расчетах с Россией.
«Основной риск в том, что белорусы сделают это в одностороннем порядке. Скажут, мы (Белоруссия – прим. НСН) вам будем платить вам (России – прим. НСН) по такому курсу, какой сам и придумываем. В итоге повторится история двухлетней давности, когда Россия считает по-своему, а Белоруссия – по-своему, и у нее, с точки зрения России, «Газпрома», накапливается долг. И это приведет к новому энергетическому конфликту. Это рискованный шаг Минска, поэтому, думаю, Белоруссия просто хочет прощупать, можно ли изменить контракт между «Газпромом» и его минским контрагентом на поставку газа» - сделал вывод собеседник НСН.
Ранее НСН писала, почему Россия и Белоруссия традиционно спорят о поставках углеводородов.
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