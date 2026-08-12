«Само по себе освобождение Гилмана украинский конфликт не решит. Оно лишь создает благоприятную атмосферу для переговоров. Это жест доброй воли со стороны России, ориентированный на будущее взаимодействие. России это ничего не стоит: это не вопрос многомиллиардных сделок, раздела сферы влияния, он не связан с военным строительством. Со стороны США тоже видны некоторые шаги: вице-президент Джей Ди Вэнс попросил Украину не наносить удары по морской инфраструктуре, а владелец SpaceX, бизнесмен Илон Маск больше не хочет предоставлять Киеву развединформацию со стороны своих спутников. Повторюсь, сам по себе обмен военнопленными и заключенными никак на конфликт не влияет: с Украиной, например, мы регулярно обмениваемся военнопленными», — сказал Блохин.

Собеседник НСН добавил, что освобождение Гилмана было для США вопросом престижа.

«Это важно для любого государства. Любая страна отстаивает интересы своих граждан и пытается вернуть их домой. Это вопрос престижа, национального достоинства», — отметил он.

Напомним, последний обмен заключенными между Россией и США в феврале 2025 года содействовал активизации диалога между российским и американским лидерами и в конце концов привел к их встрече в Анкоридже (штат Аляска, США).

Ранее политолог-американист, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС Артемий Атаманенко заявил, что освобождение Гилмана показывает, что контакты между Москвой и Вашингтоном все еще ведутся.

