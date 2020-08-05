Политолог объяснил осторожное поведение Жириновского в отношении Дегтярёва

ЛДПР намерена выдвинуть кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, если экс-губернатор Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы или получит запрет занимать государственные должности.

Политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, что означает подобное острожное поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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«Такого рода осторожное поведение Владимира Жириновского говорит о том, что он предоставляет Михаилу Дегтяреву определенный карт-бланш. При этом и Жириновский, и сам Дегтярев намерены использовать поддержку федерального центра, поэтому заявления и такие острожные. А с другой стороны, путь людям Фургала в команду Дегтярева тоже не закрыт», – сказал он.

Кроме того, Алексей Мухин к эксклюзивном интервью НСН отметил, что Белоруссия пошла по стопам России, если судить по предложению Александра Лукашенко поменять Конституцию страны.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Алексей МухинМихаил ДегтяревВладимир Жириновский
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