Политолог объяснил осторожное поведение Жириновского в отношении Дегтярёва

«Такого рода осторожное поведение Владимира Жириновского говорит о том, что он предоставляет Михаилу Дегтяреву определенный карт-бланш. При этом и Жириновский, и сам Дегтярев намерены использовать поддержку федерального центра, поэтому заявления и такие острожные. А с другой стороны, путь людям Фургала в команду Дегтярева тоже не закрыт», – сказал он.

Кроме того, Алексей Мухин к эксклюзивном интервью НСН отметил, что Белоруссия пошла по стопам России, если судить по предложению Александра Лукашенко поменять Конституцию страны.

