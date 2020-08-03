Дегтярёв призвал телеканалы не демонизировать хабаровчан
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обратился с призывом к федеральным телеканалам, чтобы они перестали демонизировать местных жителей, которые выходят на массовые акции в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.
Как подчеркнул Дегтярёв, что в Хабаровском крае живут свободолюбивые и трудолюбивые граждане. Как признался врио главы региона, после организованных встреч с жителями, он почувствовал, что как будто здесь появился на свет. Как отмечает «Свободная пресса», Дегтярёв также выразил уверенность, что довольно скоро найдёт общий язык с хабаровчанами.
Михаил Дегтярёв сегодня провел аппаратное совещание с министерствами и ведомствами правительства Хабаровского края. Врио губернатора, в частности, дал ряд поручений по итогам своих поездок по районам.
Среди прочего, он призвал разобраться в ситуации со строительством угольного терминала в поселке Заветы Ильича, передает Газета.ру. Местные жители пожаловались, что объект собираются возвести в популярном месте отдыха – на пляже.
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