Политолог объяснил дело против экс-директора «Рустави-2» происками Иванишвили

«Спич журналиста Габуния тут абсолютно ни при чем. Дело в том, что Бидзина Иванишвили на протяжении восьми лет мечтает, чтобы не было телеканала «Рустави-2», который действительно очень серьезное влияние оказывает на грузинское общество. Сам Иванишвили и представители властей неоднократно говорили, что если не было бы «Рустави-2» – то в стране было бы все спокойно. Иванишвили и нынешние власти очень сильно рискуют. С одной стороны это вынужденные ходы, с другой стороны, градус напряжения общества достаточно высокий. Я совсем не уверен, что будет спокойно осенью, скорее, наоборот», - заявил он.

Ранее журналист и политолог, член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили заявил в эфире НСН, что Гварамия активно заступался за телеведущего, так как их могут связывать не только профессиональные отношения.

