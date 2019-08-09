Политолог объяснил дело против экс-директора «Рустави-2» происками Иванишвили
Политолог в интервью НСН рассказал, с чем связано уголовное дело против экс-руководителя грузинского телеканала «Рустави-2».
Генеральная прокуратура Грузии выдвинула официальные обвинения против бывшего гендиректора телеканала «Рустави-2» Ники Гварамии. Его заподозрили в нанесении умышленного материального ущерба телекомпании. Сам Гварамия был отправлен в отставку 18 июля – вскоре после того, как ведущий «Рустави-2» Георгий Габуния в эфире «Рустави-2» нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина.
Политический консультант Гела Васадзе в интервью НСН заявил о том, что грузинские власти пытаются прикрыть «Рустави-2» на протяжении последних нескольких лет.
«Спич журналиста Габуния тут абсолютно ни при чем. Дело в том, что Бидзина Иванишвили на протяжении восьми лет мечтает, чтобы не было телеканала «Рустави-2», который действительно очень серьезное влияние оказывает на грузинское общество. Сам Иванишвили и представители властей неоднократно говорили, что если не было бы «Рустави-2» – то в стране было бы все спокойно. Иванишвили и нынешние власти очень сильно рискуют. С одной стороны это вынужденные ходы, с другой стороны, градус напряжения общества достаточно высокий. Я совсем не уверен, что будет спокойно осенью, скорее, наоборот», - заявил он.
Ранее журналист и политолог, член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили заявил в эфире НСН, что Гварамия активно заступался за телеведущего, так как их могут связывать не только профессиональные отношения.
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