Рассказавшего о преемнике Путина Киселева обвинили в антипутинизме
Генеральный директор Института политических исследований в эфире НСН заявил, что телеведущий Дмитрий Киселев не может знать, о чем думает глава государства.
Телеведущий и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что президент Владимир Путин озабочен вопросом подбора себе преемника. Киселев отметил, что Путин «думает об этом с утра до вечера каждый день». Это заявление российский телеведущий сделал в ходе лекции на факультете журналистики МГУ, пишет РБК.
Генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в эфире НСН заявил, что Дмитрий Киселев попал под влияние антироссийских группировок.
«Я, думаю, что Киселев не знает, что там думает Путин. Такое его заявление не просто не уместно, а преступно, потому что это означает проводить враждебную повестку дня. Хотя, думаю, что он просто оказался под влиянием чужой повестки. Дело в том, что приверженцы антипутинской и антироссийской позиции пытаются навязать мнение о том, что не надо вести диалог с правительством Владимира Путина, а нужно добиваться либо ждать его ухода. А режим действующего президента представляют как абсолютное зло. Киселев же совершает ошибку, подпадая под влияние этой чуждой повестки дня, но такое бывает, ошибаться могут все», - сказал Марков.
Напомним, полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. При этом политолог отметил, что время правления Путина «является успешным» и вряд ли глава государства покинет свой пост в 2024 году.
«Он находится у власти практически 20 лет, и я не уверен, что он уйдет в 2024 году. Такое вероятно, если только закончится гибридная война против России, которую ведет западная коалиция. А главнокомандующий армии не уходит во время войны в отставку», - добавил собеседник НСН.
Однако, если Владимир Путин все-такие покинет пост президента России, по мнению Маркова, он найдет преемника «из нового поколения».
«Киселев, думаю, хотел донести молодым журналистам еще и то, что вопрос о преемственности находится под контролем, что для Путина эта тема имеет значение, что он пытается определить, что должно быть после его ухода. Вместо себя он, конечно, постарается найти кого-то из нового поколения. Не уверен, что это будет технократ, так как нужен человек, который, прежде всего, должен быть на одной волне с народом, заслужить его доверие и мог бы, условно говоря, получить указания от народа, услышать его. Необходимо общественное направление преемника, ведь у президента страны есть начальник – это народ. Думаю, что таких людей в России много, у нас богатая страна», - заключил политолог.
Ранее в преемники президенту прочили патриота с сильным характером 40-50 лет, современного, динамичного, с опытом госуправления. Такой портрет набросал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН также не исключил возможность, что Путин останется у кормила власти и после 2024 года, хотя уже в новом статусе, например главы Союзного государства России и Белоруссии.
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