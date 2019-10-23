Рассказавшего о преемнике Путина Киселева обвинили в антипутинизме

Напомним, полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. При этом политолог отметил, что время правления Путина «является успешным» и вряд ли глава государства покинет свой пост в 2024 году.

«Он находится у власти практически 20 лет, и я не уверен, что он уйдет в 2024 году. Такое вероятно, если только закончится гибридная война против России, которую ведет западная коалиция. А главнокомандующий армии не уходит во время войны в отставку», - добавил собеседник НСН.

Однако, если Владимир Путин все-такие покинет пост президента России, по мнению Маркова, он найдет преемника «из нового поколения».

«Киселев, думаю, хотел донести молодым журналистам еще и то, что вопрос о преемственности находится под контролем, что для Путина эта тема имеет значение, что он пытается определить, что должно быть после его ухода. Вместо себя он, конечно, постарается найти кого-то из нового поколения. Не уверен, что это будет технократ, так как нужен человек, который, прежде всего, должен быть на одной волне с народом, заслужить его доверие и мог бы, условно говоря, получить указания от народа, услышать его. Необходимо общественное направление преемника, ведь у президента страны есть начальник – это народ. Думаю, что таких людей в России много, у нас богатая страна», - заключил политолог.

Ранее в преемники президенту прочили патриота с сильным характером 40-50 лет, современного, динамичного, с опытом госуправления. Такой портрет набросал глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН также не исключил возможность, что Путин останется у кормила власти и после 2024 года, хотя уже в новом статусе, например главы Союзного государства России и Белоруссии.

