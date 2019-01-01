Павловский: У Путина не будет преемника
Политолог в эфире НСН выразил уверенность, что окружение Путина никому не позволит передать его полномочия.
Владимир Путин в интервью британскому изданию The Financial Times признался, что думал о кандидатуре своего преемника с самого начала работы на посту президента. При этом он выразил уверенность, что его сменщика выберет российский народ на всеобщих демократических выборах.
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН выразил уверенность, что у Путина преемника не будет.
«Идея преемника – ложная. Она вне нашей реальной ситуации. Владимира Владимировича сменит коллективное руководство. Путин отчасти сам стянул, отчасти его нагрузили такими гигантскими полномочиями, которые, во-первых, использовать человек не может – они больше, чем самодержавные. А с другой стороны, они и не нужны политически, и не могут быть переданы другому человеку. Их нельзя передать. Преемник поэтому невозможен. Окружение Путина не допустит, чтобы кому-то из них или не из них были такие полномочия переданы. Поэтому после Путина, а может, еще до его ухода, возникнет некая организованная форма коллективного руководства», - сказал он.
Также в интервью британской газете Путин заявил, что идея либерализма себя изжила. По его мнению, она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства людей. Глеб Павловский считает, что в таком случае президент России не знает ее историю и культуру.
«Эти слова выражают неосведомленность Владимира Владимировича в русской истории и культуре. В русской культуре, в той ее части, которая имеет мировое значение, были выражены только две основные идеи. И более всего – либеральная идея. От Карамзина и декабристов до Солженицына и диссидентов. И ленинизм-большевизм, который тоже во многом являлся незаконным ребенком, боковым побегом русской либеральной идеи. А больше ничего нет. Россия больше ничем не интересна людям в мире, она ничем в мире не представлена, кроме своей культуры. А культура у нас либеральная. Видимо, Владимир Владимирович об этом забыл, и это плохо», - сказал собеседник НСН.
Отметим, что интервью The Financial Times Путин дал накануне саммита G20 в Осаке, где он провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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