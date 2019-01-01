Павловский: У Путина не будет преемника

Владимир Путин в интервью британскому изданию The Financial Times признался, что думал о кандидатуре своего преемника с самого начала работы на посту президента. При этом он выразил уверенность, что его сменщика выберет российский народ на всеобщих демократических выборах.

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН выразил уверенность, что у Путина преемника не будет.

«Идея преемника – ложная. Она вне нашей реальной ситуации. Владимира Владимировича сменит коллективное руководство. Путин отчасти сам стянул, отчасти его нагрузили такими гигантскими полномочиями, которые, во-первых, использовать человек не может – они больше, чем самодержавные. А с другой стороны, они и не нужны политически, и не могут быть переданы другому человеку. Их нельзя передать. Преемник поэтому невозможен. Окружение Путина не допустит, чтобы кому-то из них или не из них были такие полномочия переданы. Поэтому после Путина, а может, еще до его ухода, возникнет некая организованная форма коллективного руководства», - сказал он.