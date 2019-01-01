Путину прочат преемника из силовиков

Преемником президента Путина будет патриот с сильным характером 40-50 лет, современный, динамичный, с опытом госуправления. Такой портрет набросал в интервью «Российской газете» глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он выразил мнение, что Путин уже ищет себе преемника.

Политтехнолог Марат Баширов напомнил в эфире НСН, что Путин сам уже признавался, что ищет преемника, однако, кто из действующих политиков мог бы им стать, сказать пока сложно.

«Мы не знаем, каким будет наше государство в 2024 году. Сейчас вероятному преемнику должно быть 35 - 45 лет. Линейка таких кандидатов давно отслеживается политологами. И возможно, на кадровой скамейке самого президента есть уже какие-то кандидаты. Он уже говорил, что думает об это аж с 2001 года. Конечно, людей, которые могут попасть в эту группу – на мой взгляд, их не более 20 человек, он «обкатывает». У него, наверняка, должны быть опыт госуправления и силовые корни. Потому что штормить мир будет еще лет 30, пока мы дойдем до более-менее устойчивой системы с точки зрения торговых отношений, с точки зрения безопасности», - сказал он.