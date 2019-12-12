Политолог об отставке Левченко: Дело не только в иркутском наводнении!

По словам гендиректора Центра стратегического планирования Виктора Потуремского такие прогнозы не новы. Однако в беседе с НСН он уточнил, что ситуация с наводнением в Иркутской области не является ключевым фактором предполагаемой отставки главы региона.

«Прогнозы о том, что Левченко потенциальный кандидат на досрочный уход давались еще до наводнения в Тулуне. И, собственно, последний год большинство экспертов сходились к тому, что Левченко – вероятный кандидат на уход. Понятно, что ситуация с действиями власти в условиях чрезвычайной ситуации показала несостоятельность и губернатора, и исполнительной власти. Но проблемы были и до этого. Прежде всего, они касались, конечно же, социальной сферы. Более, чем средние показатели, не самая эффективная система власти, элитные конфликты – вот, что, пожалуй, можно сказать о том, что происходило в Иркутской области. При этом не будем снимать со счетов политический вопрос. КПРФ так и не стала партией власти, но конфликтность в регионе политическая при Левченко явно стала, по моей оценке, выше. Поэтому то, что касается вероятной отставки Левченко, на мой взгляд, это прогнозируемое и ожидаемое событие», - объяснил он.

Рассуждая о том, удастся ли коммунистам сохранить за собой Иркутскую область, Потуремский выразил надежду, что в этом вопросе выиграет не политика, а здравый смысл. По его словам, нужно опираться сугубо на потребность региона в эффективной власти.

«Давайте разделим на две плоскости. Первая плоскость – политическая. В этом смысле коммунисты, наверное, там хотели бы сохранять какой-то баланс представленности в губернаторском корпусе. Но давайте на это посмотрим с другой плоскости – на что есть запрос? Запроса на политику ни в Иркутской области, ни в соседних областях точно нет. Давайте надеется на то, что у нас вместо политической повестки придет повестка эффективной власти, работающей соответствуя высокому качеству. Поэтому пусть вопрос “коммунист или не коммунист?”, эта дискуссия останется в рамках Садового кольца и Государственной думы. Я достаточно радикально по этому поводу думаю», - заключил собеседник НСН.

Ранее НСН писала о завершении антикоррупционной проверки в отношении губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Согласно ее результатам глава региона допускал грубые нарушения законодательства путём сокрытия недвижимости и земельных участков, которые находятся в собственности его или его семьи. Так, согласно Росреестру, в собственности губернатора находится участок в посёлке Новая Разводная площадью 1283 квадратных метра, приобретённый в феврале 2016 года. Несмотря на это, ни в декларации 2016 года, ни последующих годов участок и строящиеся на нём здания не числятся.

