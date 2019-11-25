Губернатора Иркутской области уличили в повторном сокрытии имущества

Согласно результатам проверки, Левченко допускал грубые нарушения законодательства путём сокрытия недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности его или его семьи. Так, согласно Росреестру, в собственности губернатора находится участок в посёлке Новая Разводная площадью 1283 квадратных метра, приобретённый в феврале 2016 года. Несмотря на это, ни в декларации 2016 года, ни последующих годов участок и строящиеся на нём здания не числятся.

Добавим, Левченко уже был замечен в сокрытии имущества и земель в 2017 году. Тогда он был вынужден давать объяснения по этому поводу в Кремле.

