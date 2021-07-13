Политолог назвала возможные темы встречи Путина и Лукашенко

По словам Кузьминой, к концу года ожидается подписание документы по углублению интеграции, поэтому в связи с этим надо согласовать экономические вопросы. То есть, по сути, речь идет о создании дорожных карт для интеграции. Также речь может идти о создании единой налоговой системы. «По-другому вопрос с ценами на поставки нефти решить невозможно», - считает Кузьмина.

Также политолог назвала вероятным обсуждение транзита российских товаров через Белоруссию после введения против этой страны нового пакета европейских санкций.

Что касается вопроса безопасности, то, по мнению Куьминой, он может быть рассмотрен в контексте присутствия у белорусских границ контингента НАТО.

Ранее политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, объединение России и Белоруссией в ближайшее время невозможно с учетом политической ситуации и сложившегося международного положения.

