Политолог назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий к избирателям отказаться от ДЭГ
Политолог Дмитрий Орлов раскритиковал призыв ряда партий отказаться избирателям от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), назвав его стратегической ошибкой. Об этом он сообщил журналистам.
«Делать ставку на прямой поход (а не участие в онлайн-голосовании) избирателей в последний день голосования - это ставка оппозиции. Еще раз подчеркну - это ошибка на текущих выборах, и это ошибка стратегическая. Можно потерять людей, которые иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут», - заявил политолог.
Также Орлов обратил внимание на главную особенность ДЭГ.
«Те параметры кампании, которые мы наблюдаем, существенно отличаются от того, что было в 2016 году. Голосование более длительное. В нем уже очень значительная дистанционная часть. <...> Я полагаю, что ДЭГ очень серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания. Это, конечно, главное», - заключил эксперт.
Ранее аналогичную позицию по поводу действий политических партий в отношение ДЭГ высказал и депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он также выразил надежду на то, что они сделают выводы из своих ошибок.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями
- Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
- Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам
- Андрей Бочкарёв: На пусковых участках БКЛ построено почти 24 км тоннелей
- Собянин провел технический пуск Южного участка БКЛ метро
- Общественный штаб: На выборах в Москве нарушений не выявлено
- Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
- Незрячий москвич отметил удобство онлайн-голосования для слабовидящих
- «Узнали из СМИ». Кинопрокатчики жалуются на отсутствие предупреждений от Минкульта об «Искушении»
- Гидросамолёт упал в болото под Ханты-Мансийском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru