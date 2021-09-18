Политолог назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий к избирателям отказаться от ДЭГ

Политолог Дмитрий Орлов раскритиковал призыв ряда партий отказаться избирателям от дистанционного электронного голосования (ДЭГ), назвав его стратегической ошибкой. Об этом он сообщил журналистам.

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«Делать ставку на прямой поход (а не участие в онлайн-голосовании) избирателей в последний день голосования - это ставка оппозиции. Еще раз подчеркну - это ошибка на текущих выборах, и это ошибка стратегическая. Можно потерять людей, которые иначе голосуют, иначе мыслят, иначе живут», - заявил политолог.

Также Орлов обратил внимание на главную особенность ДЭГ.

«Те параметры кампании, которые мы наблюдаем, существенно отличаются от того, что было в 2016 году. Голосование более длительное. В нем уже очень значительная дистанционная часть. <...> Я полагаю, что ДЭГ очень серьезно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания. Это, конечно, главное», - заключил эксперт.

Ранее аналогичную позицию по поводу действий политических партий в отношение ДЭГ высказал и депутат Мосгордумы Александр Козлов. Он также выразил надежду на то, что они сделают выводы из своих ошибок.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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Фото: icmos.ru
ТЕГИ:Голосование
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